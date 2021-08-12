فيلم يضيء سحر معالم دبي بالكوميديا والمرح

المصدر: دبي ــ البيان

أطلقت «دبي للسياحة» ثاني المقاطع السينمائية للحملة التسويقية العالمية «دبي تقدم»، وهو لفيلم كوميدي قصير، يشارك فيه النجمان العالميّان جيسيكا ألبا وزاك إيفرون.

تدور مشاهد الفيلم السينمائي الثاني للحملة في قالب كوميدي مرح على وقع موسيقى الأوركسترا، لتستعرض أفضل عروض الإمارة، التي توفر تجارب رومانسية مذهلة لضيوف وزوار الإمارة، ويؤدي خلالها النجمان ألبا وإيفرون دور شخصين يتجولان بشكل منفرد في الأروقة المميزة بتصاميمها المعمارية الرائعة، ضمن أبرز الوجهات الشهيرة في الإمارة مثل خور دبي، وحي الفهيدي التاريخي، وغيرهما من المقاهي الصغيرة المنتشرة على أطراف الخور في منطقة السيف، ثم يظهر روعة صحراء دبي، إلى جانب الجمال العمراني للإمارة، ومناطق الجذب المخصصة للأزواج بمختلف اهتماماتهم وأذواقهم، وصولاً إلى استكشاف المعالم الاستثنائية في قلب دبي.

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