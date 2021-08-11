بقرار جمهوري.. إطلاق اسم سمير غانم على جسر في القاهرة

المصدر: البيان

وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الجسور الجديدة شرقي القاهرة.

وذكر موقع «اليوم السابع» أنه من المقرر أن يزيِّن اسم الكوميديان الكبير الجسر الجديد في محور محمد نجيب المتقاطع مع الطريق الدائري.

وقدم الإعلامي رامي رضوان، زوج كريمة الفنان، الشكر إلى السيسي، قائلاً، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «شكراً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

كان سمير غانم قد رحل عن دنيانا خلال شهر مايو الماضي، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخلال الأيام القليلة الماضية توفيت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، متأثرةً بالمرض نفسه.