شيماء سيف تكشف حقيقة طلاقها وإصابتها بمرض خطير

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف حقيقة انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر وإصابتها بمرض السرطان، نافيةً صحة الأنباء التي تردد عن ذلك بين الحين والآخر.

وأوضحت شيماء، خلال حوارها أمس في برنامج «إي تي بالعربي»، أنها لا تلتفت لمثل تلك الشائعات، مؤكدةً تركيزها واهتمامها بعملها الفني.

وقالت: «الأيام هي اللي بتثبت عكس كده، وإحنا الحمد لله كويسين جداً».

وأضافت أنها لا تعلم من يقف وراء ترويج الأنباء الكاذبة، محذرةً من خطورتها لما تسببه من قلق وخوف.

وتابعت: «في مرة قالوا عندي سرطان، وأمي كلمتني وقولت لها إني كويسة، لكن بسبب الكلام والضغوط الكتير شكت إن أنا تعبانة ومخبية عليها».

يُذكر أن شيماء سيف شاركت أخيراً في مسلسل «في بيتنا روبوت»، على جانب النجوم: عمرو وهبة، وليلى زاهر، وهشام جمال، ودلال عبد العزيز، ودنيا سامي، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.