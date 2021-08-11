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    زوج ياسمين عبد العزيز يقاضي المتسبب في تدهور صحتها

    المصدر:
    • البيان
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    أعلن الفنان أحمد العوضي مقاضاة المتسبب في تدهور الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكداً تعرُّضها لإهمال طبي أثناء فترة مرضها.

    وقال العوضي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقاً، عقب التعافي التام لياسمين، ولما تعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله».

    وأضاف: «القانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث».

    وختم الحديث بقوله: «لا تظن صمتي نسيان.. لكل حدث حديث».

    يُذكر أن ياسمين عبد العزيز دخلت المستشفى قبل نحو 3 أسابيع لإجراء عملية جراحية تدهورت أثناءها حالتها الصحية، ما استدعى إيداعها العناية المركزة 10 أيام، وسافرت، أمس، إلى جنيف لاستكمال علاجها.

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