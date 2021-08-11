زوج ياسمين عبد العزيز يقاضي المتسبب في تدهور صحتها

المصدر: البيان

أعلن الفنان أحمد العوضي مقاضاة المتسبب في تدهور الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكداً تعرُّضها لإهمال طبي أثناء فترة مرضها.

وقال العوضي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقاً، عقب التعافي التام لياسمين، ولما تعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله».

وأضاف: «القانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث».

وختم الحديث بقوله: «لا تظن صمتي نسيان.. لكل حدث حديث».

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز دخلت المستشفى قبل نحو 3 أسابيع لإجراء عملية جراحية تدهورت أثناءها حالتها الصحية، ما استدعى إيداعها العناية المركزة 10 أيام، وسافرت، أمس، إلى جنيف لاستكمال علاجها.