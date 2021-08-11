مصر.. تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة

المصدر: البيان

قضت محكمة مدينة نصر في مصر، برفض طلب الفنان أحمد عز بتحويل نجليه عز الدين وزين الدين من مدرسة لأخرى.

وكان محامي الفنان أحمد عز طلب من محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر، تحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى "فيوتشر" ، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

فيما دفع محامي الفنانة زينة خلال الدعوى، بأحقيتها في الإشراف التعليمي على توأمها من الفنان أحمد عز وهما عز الدين وزين الدين.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في 11 يونيو 2020 برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى.

وقضت محكمة الأسرة في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.

يذكر أن زينة رفعت من قبل دعوى ضد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيه مصروفات مدارس ابنيهما التوأم، وألزمت المحكمة "عز" بالمصاريف، وفي فبراير الماضي، كما ألزمته بزيادة نفقة توأم زينة إلى 60 ألف جنيه شهريًّا.

يشار إلى أن زينة كانت أقامت دعوى ضد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيه مصروفات مدارس أولادها التوأم وقبلتها المحكمة وألزمت عز بالمصاريف.

وفي فبراير الماضي، ألزمت المحكمة عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 60 ألف جنيه شهريًّا.

وكانت المحكمة قد قضت العام الماضي بإلزام عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم، إلا أن زينة أقامت الدعوى للمطالبة بتزويد المبلغ.

كما قدم محامي زينة حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.