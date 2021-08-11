مصدر طبي يكشف سبب سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

المصدر: البيان

كشف مصدر طبي، على معرفة بالحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، سبب سفرها لاستكمال علاجها في سويسرا، موضحا أنها سبق لها أن أجرت بها سابقا عملية قيصرية منذ 10 سنوات.

ونقلت صحيفة «الوطن» المصرية عن المصدر قوله إن عملية ياسمين عبد العزيز في مصر كانت دقيقة وصعبة لإزالة تجمع دموي كبير على المبيض، استلزم تدخلا جراحيا بدلا من المنظار، نظرًا للتاريخ الطبي لياسمين عبد العزيز.

وأكد المصدر أنها عانت من بعض المضاعفات خلال العملية، ما أدى لحدوث انتفاخ في القولون نتج عنه ثقب وتسرب محتوياته، التي يتبعها التهاب بريتوني.

وأوضح المصدر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالتها استقرت في المستشفى قبل سفرها للخارج، إلا أنها في حاجة لإجراء جراحة جديدة سماها بـ«جراحة تغيير المسار»، لإعادة الأمعاء لمسارها الطبيعي.

وغادرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز إلى مدينة جنيف السويسرية لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات، من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وستبدأ الفنانة المصرية رحلة علاج خارجية بعد مغادرتها من مطار القاهرة الدولي، حيث وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة وسمح للسيارة بالدخول إلى بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز مستقرة، وتم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار.

وكانت ياسمين عبدالعزيز دخلت المستشفى لإجراء عملية "تكيس المبايض"، خصوصا أنها كانت تعانى من وجود أكياس دهنية على المبيضين لكن تسببت في مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين في الدم.

وقال الفنان أحمد العوضي، إن سفر زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا، بعد مغادرتها أحد مستشفيات القاهرة، صباح الجمعة الماضي، يأتي في إطار مرحلة استكمال علاجها.

وأضاف : «أرجو من الناس الدعاء ليها وإنها تكمل علاجها علي خير».

وبدأت الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز بمنشور كتبه زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا محبيها في مصر والوطن العربي بالدعاء لها للخروج من غرفة العمليات بسلام.

ولم تمر دقائق علي هذا المنشور ليفاجئ «العوضي» جمهوره بكتابة رسالة مؤثرة لزوجته ياسمين عبدالعزيز يدعو لها فيها بتجاوز أزمتها، لأنه لا يقوى على العيش بدونها، مضيفا أنه يحبها أكثر مما يتخيل.