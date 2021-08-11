ياسمين عبدالعزيز تغادر مصر في رحلة علاج خارجية

المصدر: البيان

غادرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز إلى مدينة جنيف السويسرية لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات، من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وستبدأ الفنانة المصرية رحلة علاج خارجية بعد مغادرتها من مطار القاهرة الدولي، حيث وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة وسمح للسيارة بالدخول إلى بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز مستقرة، وتم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار.

وكانت ياسمين عبدالعزيز دخلت المستشفى لإجراء عملية "تكيس المبايض"، خصوصا أنها كانت تعانى من وجود أكياس دهنية على المبيضين لكن تسببت في مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين في الدم.

فقضت 10 أيام داخل غرفة العناية المركزة ليتم نقلها بعد ذلك إلى غرفة عادية بالمستشفى حتى بدأت تستقر حالتها وغادرت المستشفى صباح الـ 6 من أغسطس.