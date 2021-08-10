"الشيفرة" يحفز نجوم الفن العربي على فك الألغاز

المصدر: دبي - البيان

أجواء من الإثارة والغموض، تجمع 24 نجماً يتنافسون فيما بينهم للخروج من غرف تحفل بالمغامرات، يجتهدون في فك الشيفرة ليستطيعوا قبل الموعد المحدد الخروج من الغرفة المليئة بالأدلة والألغاز، تلك هي تفاصيل برنامج "الشيفرة" الذي يجمع بين ثنائيات يمثلون مجموعة من أبرز مشاهير النجوم العرب، الذين سيواجهون تحديات استثنائية، وسيضطرون لحل الألغاز، وهو ما سيضعهم أمام اختبار حقيقي لشجاعتهم وحسن تخطيطهم ومهاراتهم الإبداعية.

ومن بين المشاركين في البرنامج الذي كشفت عنه شبكة "او اس ان" أخيراً، الفنان الفلسطيني محمد عساف وخبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان، والمغنية العراقية شذى حسون، ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي، وعارضة الأزياء والممثلة التونسية ريم السعيدي، وعارض الأزياء والممثل اللبناني وسام حنا، والمذيعة مهيرة عبد العزيز، والممثل والاعلامي الإماراتي سعود الكعبي، والإعلامية اللبنانية زويا صقر، والممثلة التونسية ليلى بن خليفة، وغيرهم الكثير.

وسيتولى تقديم برنامج "الشيفرة" الذي يتألف من 6 حلقات ستبدأ عروضه في 5 سبتمبر المقبل، على منصة "أو اس ان" شريف فايد ومحمد قيس ونانسي إسكندر، وفي هذا السياق قالت دارين الخطيب، نائب رئيس أول - قطاع الخدمات العربية والإنتاجات الأصلية في OSN، "يُعد "الشيفرة" من البرامج ذات طابع إبداعي ويمتاز بقدرته على تحفيز مشاركة وتفاعل مشاهديه ومعجبيه، نظراً لما يحيطهم به من أجواء مليئة بالتسلية والترقّب والتشويق". وأضافت: "في غضون عام، شهدنا استجابة لإنتاجات OSN الأصلية، والتي تشكل، علامة فارقة بالنسبة لنا. كما أن سلسلة الألعاب الارتجالية هذه تتماشى كلياً مع الأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها من خلال إنتاجاتنا الأصلية. ويأتي برنامج "الشيفرة" دليل على التزامنا بمضاعفة استثماراتنا في المحتوى الأصلي لهذا العام، ليشكل إضافة قيّمة إلى سلسلة البرامج الأخرى مثل "قعدة رجالة" و"يلا نتعشى" والتي تندرج جميعها تحت مظلة المحتوى العربي الارتجالي."

وأشارت الخطيب إلى أن الشبكة تستعد حالياً لكشف النقاب عن تفاصيل انتاجها الكوميدي الجديد "الوضع مستقر"، والذي سيبث قريباً على الشبكة.