سامحوني وما تزعلوش».. رسالة غامضة من فنان شهير بعد مرضه

المصدر: البيان

"سامحوني وما تزعلوش" رسالة غامضة كتبها الفنان عمرو عبد العزيز الذي يمر بوعكة صحية ألزمته الفراش.



وقال عمرو عبد العزيز على حسابه على فيسبوك : صباح الخير عليكم جميعا.. فضلًا وليس أمرًا، نظرًا لعدة أحداث تحدث وراء بعض، أولًا حالات الموت المفاجئ التي حصلت مؤخرا «اللهم أجرنا جميعا من موت الغفلة» لكثير من الشباب والكبار اللي ناموا ومصحيوش اللي أعرفهم واللي ماعرفهمش.

وأضاف عمرو عبد العزيز: ثانيا، حلم سيئ جدا بحلمه بقالي فترة، بيتكرر بنفس تفاصيله على فترات متقطعة، وثالثًا لظروفي الصحية غير المستقرة من فترة، والتي لم ولن أتحدث عنها ولا يعلم عنها شيئًا سوى أهلي والمقربين جدا جدا مني".

وطلب عمرو عبد العزيز من الجميع اللي زعلانين مني سواء بقصد أو دون قصد، أن يسامحوني وما يزعلوش مني لو كنت أخطأت وأكيد أنا أخطأت، لأني بني آدم بشر مش ملاك، وخايف أمشي وحد شايل مني ولو حتة صغنونة كدة في قلبه، وتصبحوا على خير، بحبكوا كلكوا.