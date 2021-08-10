تعرف على عدد زيجات وأبناء ياسمين الخطيب بعد زواجها

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد عقد قرانها الأحد الماضي تصدرت ياسمين الخطيب محركات البحث على جوجل وأصبحت حديث واقع التواصل الاجتماعي.



واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب، بعقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني بأحد فنادق بالقاهرة، وعلى يد «مأذونة» حيث تعد هذه هي الزيجة الرابعة لها.

وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور من عقد القران، الذي كان على يد "مأذونة"، وظهرت فيه "ياسمين" بفستان زفاف أبيض ، له أكمام شفافة وذيل طويل، وارتدى عريسها بدلة سوداء كلاسيكية وفق موقع فيتو.

وتعد زيجة ياسمين الخطيب، الرابعة في حياتها، حيث كانت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي، وأنجبت منه طفلين هما "أدهم، وجلال"، لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات.

والزيجة الثانية كانت من قاض، لكنها لم تكشف عن اسمه أو هويته، واستمر زواجهما 3 سنوات.

وفي وقت سابق وفق تصريحات إعلامية لياسمين الخطيب كانت أعلنت عن زواجها من المخرج خالد يوسف سرًا.

وجاء إعلان ياسمين الخطيب عن زواجها سرا من خالد يوسف، عقب انتشار صورة تجمعهما بعد واقعة الفيديوهات الشهيرة للمخرج، مما دفع الكتابة ياسمين الخطيب لإعلان طبيعة علاقتها بالمخرج.

وقالت: "لقد أعلنت انفصالي عن خالد يوسف في مارس 2017، الناس كانت تعلم من الذي كنت متزوجة منه، ولكن الناس تفاجأت بالصورة التي تسربت لي مع خالد يوسف، فكان لابد أن أوضح طبيعة علاقتي به".

وأضافت، أن زواجها من المخرج خالد يوسف لعنة تطاردها في حياتها وهي فترة غير معتزة بها في حياتها، موضحة أن الطلاق حدث قبل تسريب الصورة التي تجمعهما معا والتي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل.

وكان أقيم حفل القرآن وسط عدد من الأصدقاء المقربين والأقارب والمطرب محمد شاهين.

وكانت الإعلامية ياسمين الخطيب أعلنت خلال الفترة الماضية ارتباطها عبر «إنستجرام» قائلة: «لقيت الطبطبة» بدون الإشارة إلى خطيبها أو الإعلان عن اسمه.

يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب كاتبة وصاحبة عدد من الروايات ومقدمة برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.

ولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب.