وفاة الفنان المصري عبد الله الشرقاوي

المصدر: البيان

توفي الفنان المصري عبد الله الشرقاوي، أشهر نجوم المسرح في مصر خلال ثمانينات القرن الماضي.

وتصدر اسم الفنان المسرحي قائمة الأكثر بحثاً على غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان خبر وفاته.

ويعد الفنان المصري، عبد الله الشرقاوي، من أبرز ممثلي المسرح في مصر، اشتهر على خشبة المسرح الجامع خلال فترة الثمانينيات، وقدم العديد من البطولات المسرحية، كما يعد أحد أعضاء فرقة الطليعة التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

ومن أبرز مسرحيات عبد الله الشرقاوي "ماراصاد، سقلط في ملقط، الكورة أجوان، توهان، العسل عسل".