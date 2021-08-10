رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم إلى والدتها الراحلة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان

لأول مرة تتحدث دنيا سمير غانم عن والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا السبت الماضي، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا.

وقالت دنيا سمير غانم في منشور لها على إنستغرام "ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، أنت علمتيني الرضا وأنا راضية، وعلمتيني أقول على كل شيء الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك، وتعبك، كانت الحمد لله".

وأضافت دنيا "مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ، ومع بابي حبيبي لأنكم خلصتم رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعاؤهم بيطمني عليكم ويصبرني".

وختمت رسالتها "ربنا يرحمكوا ويسعدكم يا حبايبي يا أغلى الناس".