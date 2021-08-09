شمس البارودي وسهير البابلي يكشفان حقيقة مشاركتهما في غسل دلال عبد العزيز

المصدر: البيان

نفت الفنانة الكبيرة المعتزلة شمس البارودي مشاركتها في غسل وتكفين الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كما كتب في بعض المواقع والجرائد.

كما نفت أسرة الفنانة سهير البابلي ما تردد عن مشاركتها في الغسل أيضا ، وقالت أسرتها أنها في منزلها تصلي وتدعو لها بالرحمة لكنها لم تحضر الجنازة ولا الغسل كما تردد وكتبت بعض المواقع وأنهما مندهشون من هذه الشائعات.



ونقلت صحيفة اليوم السابع عن الفنانة شمس البارودي قولها : " أنا في بيتي ، ودعيت لدلال أنا وأسرتي وربي يتقبل منا ، وأنا بقالي كتير بطلت موضوع الغسل لأن بتعب بعده جدا فسألت العلماء قالولى حفاظك على صحتك لبيتك وزوجك أولى لأنى كنت "برقد" بعدها الحمد الله على كل حال وربي يلطف بالجميع يارب "، كما أنني دعيت لبناتها ربنا يصبرهم في محنتهم ويلهمهم الصبر.



وكانت قد كتبت بعض المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بوستات وأخبار عن وجود عدد من الفنانات من المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها ومنهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.