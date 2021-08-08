نقابة الفنانين المصرية تحقق في سرقة «200 جنيه»

المصدر: البيان

كشفت نقابة المهن السينمائية في مصر نتيجة التحقيق في شكوى بسرقة قصة فيلم «200 جنيه» التي قُدِّمت ضد إحدى شركات الإنتاج الفني والكاتب أحمد عبد الله، معلنةً رفضها بعد إحالتها إلى لجنة فنية.

وكتب أشرف عبد العزيز، المستشار القانوني للشركة، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «يعلن مكتب أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلاً عن شركة الإنتاج بقيام أحد الأشخاص بالادعاء بأن الشركة والمؤلف أحمد عبد الله قد استولوا على فكرته وقيامهم بإنتاج عمل فني باسم (قصة الـ200 جنيه)».

وأضاف عبد العزيز: «وتقدم أيضاً بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية ضد الشركة المنتجة للعمل والمؤلف أحمد عبد الله، وتم إحالتها إلى لجنة فنية، وانتهت اللجنة الفنية وقرار مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية إلى رفض شكوى الشاكي».

وأوضح أن «قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 المادة 141 نص على ألَّا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف».

وناشد وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الحذر ومراعاة الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة بشأن الفيلم.

يُذكر أن فيلم «200 جنيه» تدور أحداثه في إطار اجتماعي، من خلال 8 قصص مختلفة، حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.

والعمل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: إسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد آدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، ونيللي كريم، وليلى علوي، الذين فاجؤوا جمهورهم منذ أيام بالترويج للفيلم من خلال صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يمسكون بعملة مصرية من فئة 200 جنيه.