الكشف عن سبب وفاة دلال عبد العزيز الحقيقي

المصدر: البيان

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، السبب الحقيقي وراء وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، موضحاً أن مضاعفات خطرة تعرضت لها عقب إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «سي بي سي»، إن تداعيات كورونا نتج عنها فشل تنفسي وتليفات في الرئة، مشيراً إلى أن هذه الدرجة من التليفات ليست قاصرة على كورونا، بل تنتشر كثيراً في حالات الالتهاب الفيروسي الرئوي.

وأضاف أن بعض حالات الإنفلونزا العادية قد تنتهي بمثل هذه النتيجة، لافتاً إلى أن أزمة كورونا تسببت في الكثير من الخسائر داخل الوسط الفني.

وتابع: «هي دي مشاكل كورونا»، منوهاً بأن مصر اهتمت بكل المصابين من جميع الفئات، ووفرت الإمكانيات والطاقات البشرية والمؤسسية لمواجهة الفيروس.

يُذكر أن دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض الذي أودى بحياة زوجها الفنان الراحل سمير غانم.