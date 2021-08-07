«صوتها نشاز».. مطرب مصري يشن هجوماً على روبي

المصدر: البيان

شنَّ المطرب المصري حلمي عبد الباقي هجوماً شديداً على الفنانة روبي، واصفاً صوتها بـ«النشاز».

وقال عبد الباقي، معلِّقاً على مقطع مصوَّر لروبي في أحد الحفلات: «اتفرجوا، هي دي الناس اللي بتشتغل فن، والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم، أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أياً كان».

وأضاف، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «عاوز أعرف مين اللي اداها كارنيه نقابة، وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكرة مش هيعمل ده، سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص، للعلم دي الفنانة العظيمة روبي»

يُذكر أن روبي أحيت حفلاً ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي في مصر، مشترطةً عدم حضور من هم دون 15 عاماً، وتجهز لـطرح «ميني ألبوم» يضم 5 أغنيات قبل نهاية 2021.