آخر التطورات الصحية لـ 6 مشاهير مصريين

المصدر: البيان

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية عن التطورات الصحية لـ6 شخصيات فنية بارزة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة، بعد أن إصابة بعضهم بفيروس كورونا، وخضوع بعضهم الآخر لعمليات جراحية.

مصطفى كامل

وعن حالة الفنان مصطفى كامل، أوضحت الصحيفة أنه رقد وابنته في مستشفى العجوزة بعدما تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الماضية.

وأعلن مصطفى كامل أن حالته الصحية جيدة، مقارنة بما كانت عليه في الأيام الماضية، وأنه يستطيع أن يتنفس جيدا، كما أن ابنته في حال جيدة، لكنها ما زالت تعاني من بعض مضاعفات الفيروس.



صلاح عبد الله



أما المستجدات الصحية للفنان صلاح عبد الله، إثر تعرضه لوعكة صحية خضع على أثرها لعملية قسطرة في القلب، فأشارت ابنته الإعلامية، دنيا صلاح عبد الله، لـ"الوطن"، إلى أن الحالة الصحية لوالدها تحسنت كثيرا، وأنه سيخرج من المستشفى في الساعات المقبلة، وسيخضع للعلاج في المنزل لأيام قليلة.

ياسمين عبد العزيز



وفي إطار متابعة التطورات الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد خروجها من المستشفى، فقد أكد زوجها، الفنان أحمد العوضي، أن حالتها تحسنت بشكل ملحوظ، ولكنها ستستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف الأطباء، معربا عن تمنيه استردادها كامل عافيتها في الفترة المقبلة.

شريف دسوقي



أما عن حالة الفنان شريف دسوقي، كشفت الصحيفة أنه "سيُركب الطرف الصناعي لقدمه بعدما خضع لجراحة بتر، وهو ما استلزم دخوله أكثر من مستشفى لمتابعة حالته وتأهيله نفسيا لوضعه الجديد".

وقال شريف دسوقي إن "إجراءات تركيب الطرف الصناعي ستبدأ بعدما تنتهي العروض الستة لمسرحيته الجديدة "ياما في الجراب يا حاوي" في الإسكندرية، والتي من المقرر أن تنطلق عروضها، منتصف شهر أغسطس الحالي".



أحمد فتحي



وأعلنت الصحيفة عن المستجدات الصحية للفنان أحمد فتحي:، مؤكدة أنه يخضع للعلاج من فيروس كورونا من المنزل، حيث قال إنه "تحسن كثيرا، وحالته مستقرة. وأضاف: "بإذن الله أعود قريبا ليكم".



مي حلمي



وكشفت الإعلامية مي حلمي، عن تطورات حالتها الصحية، من خلال "ستوري إنستغرام" مع متابعيها، بعدما سئلت عنها، وبخاصة أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت أنها تتحسن ولكنها تعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق.