تركي آل الشيخ ينهي خلاف عبد المجيد عبدالله ورابح صقر

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تكد الحرب تشتغل بين الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله وزميله رابح صقر عبر موقع "تويتر"، حتى تدخل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ليخمد نار الخلاف بين الطرفين، مكتفياً بإطلاق تغريدة على "تويتر" قال فيها: "كلكم إخوان وعينين في راس، وفنانين كبار ونحبكم كلنا"، ليضمن الشيخ من خلالها إنهاء الخلاف بين عبد المجيد عبد الله ورابح صقر.

الخلاف بين الطرفين، بدأ بعد إطلاق رابح صقر تغريدة على تويتر، حملها سؤالاً موجهاً إلى جمهوره، قال فيه: "سؤال إلى جمهوري الحبيب والعزيز على قلببي، بما أن عبد المجيد عبدالله، قد ألغى متابعتي وأنا لا زلت اتابعه، الألإضل ألغي المتابعة ولا استمر في متابعته، يهمنى رأيكم"، ليرد عليه عبد الله بتغريدة موازية، قال فيها: "بو صقر انت حساس شوية .. كبر دماغك".

التغريدات المتبادلة بين الطرفين، كانت كفيلة بأن تثير انتباه الجمهور، ونالت اهتماماً واسعاً من قبل جمهور الطرفين، لدرجة ارتفع اسم النجمين ليحتل قائمة "الترند" على تويتر، وهو ما دعا الفنان رابح صقر التعليق على ذلك بتغريدة أكد فيها على حبه وتقديره لجمهوره، حيث كتب: "تارج راسي جمهوري"، علماً بأن نار الخلاف اشتعلت بين الطرفين بعد مرور أيام فقط على إطلاق عبد المجيد عبد الله لألبومه الجديد "عالم موازي" والذي آثر طرحه في يوم ميلاده، حيث كان صقر قد وجه له، عبر تويتر، التهنئة بهذه المناسبة، وكتب: "أبو عبد الله الغالي، كل عام وانت فناننا المبدع، إن شاء الله تكون سنة حلوة عليك، وأنت بصحة وعافية، أبارك لك نزول الألبوم وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح".

يذكر أن ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد قد رأى النور أخيراً بعد غياب استمر 6 سنوات، لم يتوقف خلالها عبد المجيد عن إطلاق الأغاني المنفردة، وكان الألبوم الجديد قد تضمن 21 أغنية، من بينها: "عالم موازي"، و"مشكور" و"لا تعاتب"، و"ملل حبي"، و"تهدّدني"، و"مع السلامة"، و"إبك عني"، و"سامح الله"، و"يابن الأوادم"، وتعاون فيه عبد المجيد مع ثلة من الشعراء والملحنين المعروفين، ومن بينهم تركي آل الشيخ وواحد وفهد المساعد وسعود البابطين، والعاليه، والجادل، وعبدالرحمن العثمان، وأحمد الصانع وحسن عبدالعزيز. وعلى صعيد الألحان، تعاون مع طارق محمد، وعبدالرحمن العثمان، ومبهم، وياسر بوعلي.