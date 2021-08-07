أول تعليق للفنان المصري صلاح عبدالله بعد أزمة قلبية

المصدر: البيان

في أول تعليق له عقب إصابته بأزمة قلبية وجه الفنان المصري الكبير، صلاح عبدالله، رسالة لجمهوره ومتابعيه عبر "فيسبوك".

وكتب عبدالله عبر فيسبوك: "ما ضحكت الدنيا قط ولا بكت.. ولكن كنت أنت الضاحك الباكي.. محظوظ جدًا أنت.. حين ظننت أن الحب يجعلك الأقوى.. وإن صفاء القلب يجعلك الأفضل.. وإن الطيبة ووضوحك وصراحتك.. هي ما تجعلك الإنسان الأفضل".

وتعرض الفنان صلاح عبدالله لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى وأجرى قسطرة في القلب وتركيب دعامة وفق موقع مصراوي.

إلى ذلك قالت ابنته دنيا، إن حالة والدها الفنان استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، وطمأنها الأطباء على حالته الصحية، حيث من الممكن أن يغادر المستشفى اليوم الجمعة.

وأكدت دنيا صلاح عبدالله أن الأطباء نصحوا والدها بالراحة لمدة أسبوع كامل في المنزل، على أن يعود بعد ذلك لممارسة عمله الفني.