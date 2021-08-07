نقل الفنانة المصرية مها أحمد إلى المستشفى

المصدر: البيان

نُقلت الفنانة المصرية مها أحمد إلى المستشفى بعد إصابتها بمغص كلوي حاد، حسبما صرح زوجها الفنان مجدي كامل، وفق صحيفة «الوطن».

وقال كامل: «مها عندها رش على الكلى وأصيبت بمغص كلوي حاد وشد في عضلات الضهر وده اتسبب في إننا نقلناها المستشفى للعلاج».

وتابع الفنان مجدي كامل «بس الحمد لله تلقت العلاج وبقيت أحسن دلوقتي والمفروض هنغادر المستشفى ونستكمل العلاج في المنزل ادعوا لها».

مها أحمد من مواليد القاهرة عام 1974، كل هدفها في الحياة أن تصبح فنانة وممثلة، منذ أن كانت طفلة كانت تعاني من الوزن الزائد لكنه لم يؤثر على علاقتها بأصدقائها كانوا يحبونها، فهي صاحبة خفة دم وحضور قوي، شاركت في عدد من المسرحيات المدرسية ، أحبت التمثيل لتلتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية لتبدأ مشوارها الفني .

بدأت حياتها الفنية وهى ما زالت طالبة في المعهد ، شاركت في مسلسل سوق مجرى العيون ، ومسرحية الدبابير ، وأول أفلامها في فيلم حرب الفراولة ، مع المخرج الكبير خير بشارة ، تعرف عليها الجمهور من خلال مسلسل ترويض شرسة مع الفنانة شويكار والفنانة أثار الحكيم ، ومسلسل الوتد مع الفنانة القدير هدى سلطان ، ويوسف شعبان ، مسلسل الستات ميعملوش كده ، وفيلم كرملة ، ومسلسل مرفوع مؤقتا من الخدمة ، وفيلم الباشا التلميذ ، ومسلسل أم كلثوم ، ومسرحية حلاق بغداد ، خلال سنوات الألفين بدأ نجمها بالصعود .

