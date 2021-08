نحو 112 ألف تذكرة باعتها صالات السينما المحلية، خلال الفترة من 29 – 31 يوليو الماضي، والتي شهدت عرض 18 فيلماً، تنافست جميعها على الوصول إلى المركز الأول.

والذي كان من نصيب فيلم (JUNGLE CRUISE) للمخرج جومي كوليت سيرا، وبطولة ايميلي بلانت وداوين جونسون. (دبي ـ غسان خروب )

فيلم «جانغل كروز» استطاع في أولى عروضه محلياً بيع 74.351 تذكرة، الأمر الذي يرفع من معدل التوقعات لهذا الفيلم، بقدرته المحافظة على الصدارة خلال الأسابيع المقبلة، في المقابل، احتل فيلم (SPACE JAM: A NEW LEGACY) المرتبة الثانية بعد بيعه 8125 تذكرة، خلال الفترة من 29 – 31 يوليو الماضي، ليرتفع إجمالي رصيده إلى 77.081 تذكرة، منذ بدء عروضه محلياً قبل 3 أسابيع، وفق ما أفادت به الإحصائيات الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي.

وجاء فيلم (SNAKE EYES: G.I JOE ORIGINS) في المرتبة الثالثة، بعد بيعه 7282 تذكرة في أسبوعه الثاني، ليرفع إجمالي رصيده إلى 43314 تذكرة، بينما تراجع فيلم (BLACK WIDOW) إلى المرتبة الرابعة، بعد بيعه 7209 تذاكر، خلال الفترة ذاتها، ليرفع إجمالي مبيعاته من التذاكر إلى 208.425.

وفي المرتبة الخامسة جاء فيلم (ESCAPE ROOM: NO WAY OUT) والذي باع 5762 تذكرة، ليبلغ اجمالي مبيعاته 53.668 تذكرة، منذ بدء عروضه محلياً قبل 3 أسابيع.

وأمام مجموعة من الأفلام الجديدة، تفتح الصالات المحلية أبوابها، نستعرض منها 3 أفلام من المقرر أن تعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

Annette

• إخراج: ليو كاراكس

• بطولة: آدم درايفر، ماريون كوتيار، سيمون هيلبرج، ريبيكا دايسون سميث، ويم أوبروك.

اختير هذا العمل لافتتاح دورة مهرجان كان السينمائي 2021، وأحداثه تدور في مدينة لوس انجليس، في العصر الحالي، حول مقدم فقرات كوميدية وزوجته مغنية الأوبرا، حيث تتلقى عائلته خبرًا غير متوقع يقلب الأمور رأسًا على عقب، وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الموسيقية والاستعراضية.

Fate Grand Order 2

• ﺇﺧﺮاﺝ: كي سويزاوا

• طاقم العمل: آيا إندو، تيتسو إينادا، آياكو كواسومي، ميكيكو كوماتسو، تيكهيتو هوياسو، مامورو ميانو

فيلم انيمشن ياباني، أحداثه تدور في قالب من المغامرات، حول العثور على الوحدة السادسة في القدس، إلا أن المفاجأة تكمن في أن هذه الوحدة لا تشبه كافة الوحدات التي تم اكتشافها سابقاً، الأمر الذي يخلق تحدياً كبيراً أمام مكتشفها.

ﺇﺧﺮاﺝ: بيتر ميمي

بطولة: كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، أحمد حاتم، أحمد مالك

فيلم عربي نجح في إثارة الجدل قبل رؤيته النور، وأحداثه تدور في إطار من الخيال العلمي، حول يحيى الذي يجد نفسه وحيداً من دون أصدقاء، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديقه، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.