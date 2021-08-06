بعد إصابته بأزمة قلبية.. قرار طبي جديد بخصوص صلاح عبد الله

المصدر: البيان

قرَّر الأطباء السماح للفنان صلاح عبد الله بمغادرة المستشفى خلال الساعات المقبلة، إثر استقرار حالته الصحية.

وذكر موقع «في الفن» الإخباري أنه من المتوقع عودة صلاح إلى التمثيل قريباً، بعدما نجحت عملية تركيب دعامة القلب التي خضع لها بسبب أزمته القلبية.

وكانت دنيا صلاح، ابنة الفنان الكبير، قد كشفت تطورات الحالة الصحية لوالدها عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، مؤكدةً أن والدها شعر بألم في الصدر وانتقل على الفور إلى المستشفى، ليتم تشخيص حالته بأنها أزمة قلبية.

وطمأنت دنيا الجمهور على الحالة الصحية لوالدها، معلنةً استقرارها، وراجيةً أن يمنَّ الله تعالى عليه بتمام الشفاء.