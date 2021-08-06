وفاة الشاعر المصري حسن رياض

المصدر: البيان

توفي اليوم الجمعة الشاعر المصري حسن رياض بعد معاناة مع المرض.

ورثا عدد من المثقفين الشاعر الراحل، حيث قال الشاعر والناقد شعبان يوسف "مات الشاعر الجميل حسن رياض رغم كل المحاولات، وترك ظلا عظيما من الكلمات والمشاعر والحب والجمال".



وكان عدد كبير من المثقفين قد دعوا وزارة الثقافة أمس والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لمتابعة الحالة الصحية للشاعر حسن رياض، الذى كتب العديد من الأغانى منها "أنا قلبى برج حمام" للمطرب محمد منير، كما كتب للنجم الكبير على الحجار أغنية "من غير ما تتكلمي".



يذكر أن الشاعر حسن رياض كتب العديد من الأغانى لعدد كبير من المطربين منهم غنى من كلماته محمد منير ومحمد فؤاد وعلى الحجار وطارق فؤاد وأحمد منيب وأمل وهبى وايهاب توفيق وعاطف متولى وسيمون، وغيرهم الكثير.