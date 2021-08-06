تشييع جثمان الفنانة انتصار الشراح

المصدر: البيان

شيعت الكويت اليوم جثمان الفنانة انتصار الشراح إلى مثواها الأخير، وقد حضر العديد من الفنانين من زملاء الراحلة في وقت مبكر إلى مقبرة الصليبخات للمشاركة في العزاء.

وتداولت وسائل إعلام كويتية مقاطع فيديو وصور توثق لحظة الصلاة على الراحلة ودفنها وسط حزن الجميع.

وانتقلت الفنانة القديرة الكويتية انتصار الشراح إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض، بعد رحلة عطاء أثرت خلالها الساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة، ما بين التلفزيون والمسرح والسينما.

والراحلة الشراح التي طرقت أبواب الساحة الفنية خلال سبعينات القرن الماضي، بدأت التمثيل عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل (خرج ولم يعد)، بعدها انضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وكان ثاني أعمالها مسرحية (باي باي لندن)، وشاركت بعدها في عشرات الأعمال.