آخر تطورات حالة الفنان مصطفى كامل

المصدر: البيان

كشف الفنان مصطفى كامل آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، هو وابنته، مشيرا إلى أنه يخضع الآن للعلاج والعزل في أحد المستشفيات الخاصة.

وقال الفنان إنه يتواجد فى مستشفى العجوزة منذ يومين هو وابنته، موضحا: «محبتش أقول علشان مقلقش الجمهور والناس اللي بيحبونا»، وفقا لما نقلته صحيفة الوطن المصرية.

وتابع الفنان مصطفى كامل: «أنا تعبان شوية، مشكلتي إني بعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتكسير في الجسم، وصوتي تعبان شوية من أعراض كورونا».

وشكر مصطفى كامل جمهوره ومحبيه الذين اهتموا بالسؤال عنه، قائلا: «بشكر كل الجمهور والناس اللي بيحبونا على قلقهم عليا، وعايز أطلب منهم إنهم يدعولي أنا وبنتي إننا نقوم بالسلامة، ونعدي منها على خير».