حسن شاكوش ينفي القبض عليه وينشر «لايف» من حفله بالساحل الشمالي

المصدر: البيان

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش عبر حسابه على «إنستغرام» فيديو لايف مباشر عبر الاستوري من حفله بالساحل الشمالي، ينفي به ما تردد عن التحفظ عليه واحتجازه بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية.

وظهر «شاكوش» خلال الفيديو وهو يتفاعل مع الجمهور ويرقص على أنغام أغنية «حبيبتي».

وتداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، خبر التحفظ على المطرب حسن شاكوش، أثناء سيره في مارينا بالساحل الشمالي، بسيارة دون لوحات معدنية، ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي تواجه «شاكوش».

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن قوات الأمن تحفظت على المطرب حسن شاكوش، أثناء سيره في مارينا بالساحل الشمالي، بسيارة دون لوحات معدنية، وقامت بتحرير مخالفة قيادة سيارة بدون لوحات معدنية، لينشر بعدها شاكوش عبر حسابه على «إنستغرام» فيديو لايف مباشر عبر الاستوري من حفله بالساحل الشمالي، ينفي به ما تردد عن التحفظ عليه واحتجازه بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية.