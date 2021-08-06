القبض على حسن شاكوش في الساحل الشمالي بمصر

المصدر: البيان

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة العلمين المصرية القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش بسبب قيادته السيارة دون لوحة أرقام.

ووفق وسائل إعلام مصرية فأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المطرب بقرية مارينا السياحية، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

وفي أبريل المنصرم، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المطرب الشعبي خلال افتتاحه أحد "الكافيهات" في مدينة نصر.

وأكدت قوات الأمن وقتها أن القبض على شاكوش تم بعدما اكتشفت أن الكافيه المملوك له ليس مرخصا، فضلا عن وجود مخالفات داخل المحل.