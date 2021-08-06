إصابة الفنان صلاح عبد الله بأزمة قلبية مفاجئة

المصدر: البيان

أصيب الفنان المصري الكبير صلاح عبد الله بأزمة قلبية مفاجئة الثلاثاء، نقل على إثرها إلى المستشفى وأجرى قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

ووفق صحيفة اليوم السابع قالت ابنته دنيا التي تتواجد معه بالمستشفى ، إن حالة والدها استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، وطمأنها الأطباء على حالته الصحية، ومن الممكن أن يغادر المستشفى اليوم الجمعة.

وتابعت دنيا صلاح عبد الله إن الأطباء نصحوا الفنان صلاح عبد الله بالراحة أسبوعًا فى المنزل، ثم بعد ذلك يمكنه متابعة نشاطه الفنى واستكمال تصوير الأعمال التى يشارك فى بطولتها.

إلى ذلك، انضم الفنان الكبير صلاح عبد الله إلى فريق عمل مسلسل "رمضان كريم 2"، بدلا من الفنان الراحل محمود الجندى الذى كان من أبطال الجزء الأول فى المسلسل، ويستعد المخرج سامح عبد العزيز حاليا لتصوير أحداث الجزء الثانى من المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل.