حسين الجسمي يطرح أغنية «زايد الثاني»

المصدر: البيان

أصدر الفنان حسين الجسمي، السفير المفوّض فوق العادة، أغنية جديدة من أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، ومن ألحانه وغنائه.

وتصف القصيدة، التي بعنوان «زايد الثاني»، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بذخر الوطن وسليل العز الذي يحمل صفات الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان:

الــكـرم والــمجــد والـهـيبة

فيك وانته ذخر الاوطاني

يــا ســليل الــعز والطــيبة

يــا مــحــقـق كــل الامــاني

فِــعل بــو خــالد نماري به

بـالفعل هــو زايد الثاني

زيَّــن الاوطــان ترتــيــــبه

أشــهد أنِّـه الـقايد الباني.

ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية «زايد الثاني» مع المايسترو وليد فايد في عملية التوزيع الموسيقي، ومكساج وماستر الأغنية للمهندس جاسم محمد.

وطُرح العمل عبر قناة الجسمي في موقع «يوتيوب»، من خلال فيديو أُعد بفكرة جميلة ولقطات جديدة ومميزة.

كما انتشرت الأغنية في جميع الإذاعات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.