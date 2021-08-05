عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع دلال عبدالعزيز

المصدر: البيان

أكد الفنان المصري عمرو سعد، انه تحدث مع الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز أثناء تواجدها بالمستشفى.

وأكد سعد في لقاء تلفزيوني أنها تكلمت معه بصعوبة شديدة للغاية بعدما طلبت من حسن الرداد أن تتحدث معه هاتفيًا.

وتابع: "ولما كلمتني كانت بتتكلم بصعوبة جدًا، وكانت بتنهج جامد، لكن على الأقل حسيت إنها ابتدت تتحسن نوعًا ما".

ونفى عمرو سعد أن يكون فريق العمل قد لجأ لتقليص دورها وختمه بوفاتها ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"، مؤكدًا أنها قامت بعمل مشاهدها بالكامل، وكانت تود العودة لمصر بشكل سريع.

وأضاف: "هي كانت عايزة تسافر بسرعة، حتى أنا كنت بهزر معاها، وقلتلها المخرج أحمد خالد موسى هيزودلك 4 مشاهد، لكنها كانت مستعجلة على السفر، وكان واحشها ولادها وأستاذ سمير الله يرحمه".

وكشف أنها كانت مترددة في قبول الدور؛ لأنها كانت تخشى أن تصاب بالكورونا، أو تنقل الفيروس لزوجها خاصة أن ظروفه الصحية وقتها لم تكن جيدة.

وكان رامي رضوان قال، الأحد الماضي، إن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز صعب، مؤكدا أن الأنباء المتداولة بشأن حاجة الفنانة دلال عبد العزيز لزراعة رئة، غير دقيقة ولا صحة لها، كما نفت أسرة دلال عبد العزيز، يوم السبت الماضي، شائعة وفاتها، وقالت إنها مازالت في المستشفى وحالتها مستقرة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.