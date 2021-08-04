ممثل شهير يتعجب من نجاح عادل إمام

المصدر: البيان

انتقد الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب فيلماً شهيراً من بطولة الفنان الكبير عادل إمام.

وقال عبد الوهاب، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «بالصدفة اتفرجت على فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين»، بطولة عادل إمام ونور الشريف وميرفت أمين، المفترض إنه فيلم كوميدي».

وأضاف معرباً عن فرط دهشته: «مش قادر أفهم نجح وقتها إزاي؟ الله يرحمك يا فطين يا عبد الوهاب».

كان زكي فطين عبد الوهاب قد كشف، الشهر الماضي، عن تفاصيل إصابته بورم في المخ، موضحاً أن أعراض الإصابة بالسرطان بدأت بوجع في ركبته، وأنه يشعر بالتعب وأجرى بعض الفحوص الطبية.