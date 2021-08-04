إصابة المطرب مصطفى كامل وعائلته بفيروس كورونا

المصدر: البيان

أصيب المطرب المصري مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر موقع «اليوم السابع» أن الإصابة شملت والدة كامل وزوجته وابنته، مشيراً إلى أنه يرقد حالياً بمستشفى العجوزة في القاهرة.

ونفى المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية المصرية، في تصريح لموقع «مصراوي»، تدهور الحالة الصحية للفنان عقب إصابته بالفيروس، مطمئناً جمهوره ومحبيه.

يُذكر أن مصطفى كامل طرح أخيراً ألبوم «وجع قلبي» الذي يضم 8 أغنيات متنوعة من كلماته وكلمات الشاعر هشام عبد الحليم، واشترك معه في تلحينها حسن سراج.