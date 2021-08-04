أول تعليق من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب

المصدر: البيان

علق الفنان المصري محمد رمضان على قرارات القضاء المصري بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف رمضان.

ونشر رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»، ومزجه بأغنيتي «ثابت ومافيا»، معلقا عليه: "الحمد لله ثم شكرا للقضاء المصري العادل النزيه".

يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد غرمت أديب مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه وقضت برد الدعوى المدنية المقابلة و50 جنيها أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف ضد محمد رمضان.

وكان المحامي أحمد الجندي موكلا عن رمضان تقدم بدعوى أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطالب بتعويض مالي لموكله قيمته 100 ألف جنيه .