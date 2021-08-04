هل أكل محمد هنيدي صراصير حقيقية في فول الصين العظيم؟

المصدر: البيان

مازح الفنان المصري محمد هنيدي، جمهوره بأن حلمه أن يصبح طويل القامة تحقق، متابعا: "بتمنى دلوقتي أقصر تاني، وحشتني أيام القصر".

وكشف هنيدي، في اللايف الأول له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه لم يأكل صراصير حقيقية خلال تصوير فيلم فول الصين العظيم، مشيراً إلى أنه أحب الصين للغاية حينما زارها أثناء تصوير الفيلم عام 2004.

وردا على سؤال أكلت صراصير حقيقية ولا لأ؟"؛ قال: "لأ.. في المشهد كنت باكل صراصير بلاستيك، لكن صراصير حقيقي لأ طبعا، واللي يروح هناك يخليه في السي فود وهيتبسط".

ومن جانب آخر، ينتظر النجم محمد هنيدي طرح فيلمه "الإنس والنمس"، بدور العرض السينمائي يوم 4 أغسطس الجاري.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي وغيرهم، ومن إخراج شريف عرفة.