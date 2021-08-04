فاجعة أليمة.. نجم «تيك توك» مصري يوثق انتحاره

المصدر: البيان

مازال تأثير تطبيق «تيك توك» الضار على عقول الشباب مستمراً ، بل وصل الأمر إلى كارثة كبيرة، حيث أقدم نجم «تيك توك» في مصر على الانتحار، ووثق تلك الفاجعة الأليمة بفيديو في حادثة هزت منطقة منشأة ناصر بمصر.

وبحسب صحيفة الوطن المصرية فقد عثر على الشاب محمد رضا (15 عاما) الذي اعتاد تقديم محتوى طريفاً يوثق الحياة اليومية لمتابعيه، منتحرا بشنق نفسه في غرفة نومه، بعد أن قام بتسجيل واقعة انتحاره وإرساله إلى أحد أصدقائه.

وكشفت التحريات ان محمد رضا محمد البنداري، كان مع أصدقائه يوم الواقعة، وطلب من أحدهم مغادرة المكان، وسيرسل له رسالة عبر تطبيق واتساب.

وأوضحت التحقيقات أن صديقة غادر المكان بالفعل، وبعد ساعة من الزمن، استقبل منه فيديو وهو يجهز نفسه للانتحار، بواسطة حبل معلق في سقف حجرة نومه. ذهب صديقه مسرعا إلى منزله، وأخذ يطرق على الباب، لكن دون جدوى، فذهب إلى عم صديقه، وقال له إن محمد سينتحر، فذهبا سويا إلى الشقة، وكسرا الباب بمعاونة الجيران، ليشاهدوا محمد جثة هامدة في غرفة نومه.

وكشفت التحقيقات التي نشرتها صحيفة «الوطن» أن أسرة الشاب الراحل لم تقم باتهام أي أحد، وأضافوا أنهم تفاجأوا بانتحاره، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات. وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.