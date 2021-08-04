نجما بوليوود زاك إيفرون وجيسيكا آلبا بطلا "آكشن" في دبي

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

مدينة دبي وكعادتها جاذبة لكبرى الأسماء والشخصيات في صناعة السينما حول العالم، وقد برز أخيراً نجما هوليوود زاك إيفرون وزميلته جيسيكا آلبا، اللذان جسدا عرضاً مليئاً بالحماسة والآكشن على نسق أفلام الحركة والتشويق ضمن حملة لـ "دبي للسياحة" اجتذبت الأنظار لدانة الدنيا وزخم الحياة والنشاط والحركة في مدينة لا تهدأ وتتغير مشاهدها ومعالمها يوماً بعد يوم.

ووفقاً لمقطع فيديو نشره النجم والممثل الأمريكي الشاب زاك إيفرون على "إنستغرام" وذيله بتعليق: "إنها دائماً ما تنقذني من المتاعب ..." (يقصد جيسيكا آلبا). ليتصدر النجمان الأمريكيان بطولة حملة "دبي بريزنتس" التي جاءت كخطوة دعائية تحاكي مشاهد ولقطات أفلام الحركة التي تراوحت فيها مغامرات ومشاهد الثنائي الهوليوودي بين القفز بالمظلة من برج العرب الشهير، والغطس في مسبح الفندق ذي النجوم السبعة، والتمتع بوجبة عشاء في أحد مطاعم دبي الشهيرة، وكل ذلك بالتأكيد تخلله التورط بالمشكلات كمواجهة الأشرار في مطعم المنتهى في الطابق 27 من برج العرب.

امتازت الرؤية البصرية الشيقة لحكاية دبي بالحماسة وقد ترجمتها مشاهد النجمان بزيارة معالم الإمارة الأشهر، كالوقوف عند متحف المستقبل الذي يجسد أحدث إضافة لأفق وصرح وعمارة دبي المتلألئة دوماً.

وشأن فصول السنة التي تتغير مراراً وتكراراً، فإن اكتشاف إمارة دبي السياحية لا يقتصر على زيارة جانبها المعاصر والحديث، بل ويشمل طبيعتها الآسرة ككثبانها الرملية التي تسابق عليها النجمان بمركبات دفع رباعية، فضلاً عن ملاحقة مصيرهما على الممرات المائية لمدينة جميرا على متن قارب سريع، والمرور بجانبها القديم كحي الفهيدي، على متن الدراجات النارية.

الجدير بالذكر أن دبي مقصد للكثير من النجوم حول العالم، إما للعيش والاستقرار ومزاولة الأعمال والأنشطة، نذكر منهم من باب المثال لا الحصر نجوم سابقين شاركوا في حملات دبي السياحية، أمثال النجم البوليوودي المحبوب شاروخان، والنجمتان الأمريكيتان جوينيث بالترو وكيت هدسون.