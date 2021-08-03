الممثل الأمريكي الشهير كيفن هارت في ضيافة جزيرة ياس

المصدر: وام

أعلن كيفن هارت، الممثل الكوميدي الأمريكي المعروف، أنه يعتزم زيارة جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، لقضاء عطلة برفقة عائلته، مشيراً إلى أن رحلته قد تتضمن مهمة عمل جديدة في الوجهة.

وأعرب كيفن، في مقطع فيديو نشره على منصة «إنستغرام»، عن تطلعه إلى زيارة جزيرة ياس وقضاء عطلة مفعمة بالتجارب الاستثنائية منذ لحظة وصوله إلى الوجهة ابتداءً من زيارة عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الحائزة على جوائز مرموقة، ولقاء باتمان في عالم وارنر براذرز أبوظبي، وصولاً إلى الراحة والاسترخاء في الفنادق المميزة التي تحتضنها الجزيرة.

يُذكر أن جزيرة ياس تحتضن أسرع أفعوانية، وأكبر مدينة ترفيهية داخلية وأكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، وتضم أيضاً ملعب ياس لينكس أبوظبي، وهو أول ملعب جولف بأسلوب لينكس الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط، الذي صممه كايل فيليبس، أحد أبرز مصممي ملاعب الغولف في العالم، كما تتضمن الوجهة أطول جدار تسلق داخلي في الشرق الأوسط.