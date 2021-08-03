بعد غيبوبة لمدة 24 ساعة.. بيومي فؤاد يُطمئن جمهوره ويشكر الإمارات

المصدر: البيان

أعلن الفنان المصري بيومي فؤاد عن تعرضه لوعكة صحية أثناء وجوده في الإمارات، ما أدى إلى فقدانه الوعي لمدة 24 ساعة.

وطمأن فؤاد جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية، معرباً عن شكره وثنائه الشديد لدولة الإمارات على ما قدَّمته له من رعاية واهتمام.

وقال، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم، أصيبت بدور برد شديد جداً من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 24 ساعة».

وأضاف: «مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية والصحة)، لدرجة إني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم، ومع تأكدهم أنها مش كورونا».

وتابع: «ملحوظة: في ناس من اللي اهتمَّت متعرفش مين بيومي فؤاد، بس يعرفوا إني ضيفهم، شكراً دولة الإمارات العربية الشقيقة».

يُذكر أن بيومي فؤاد شارك أخيراً في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، إلى جانب النجوم: كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، وآخرين، والعمل من إخراج أحمد الجندي.