السينما في دبي ترفيه ملون بضحكات الطفولة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أينما وليت وجهك في دبي، ستجد مكاناً يتناسب مع الأطفال، يعانق إبداعاتهم ويطلق العنان لخيالهم، فـ«دانة الدنيا» صنعت لهم واحات من الألعاب، بعضها يسير على سكة التطور والتكنولوجيا، وأخرى تعيدهم إلى ذكريات الألعاب الشعبية، وثالثة لا تنقطع المياه في مجاريها، تخفف عنهم حرارة الصيف، وغيرها الكثير من الأفكار التي وسعت من ملاءة الترفيه الطفولي في دبي.

والهدف هو رسم الابتسامة على ملامح الصغار، الذين فتحت صالات السينما أمامهم أبوابها، داعية إياهم للاستمتاع بسحر الفن السابع، بعد أن غدت السينما جزءاً لا ينفصل عن واقعنا.

فهي العين التي نعاين من خلالها تفاصيل المجتمع، وهي الطريق التي تأخذ الأطفال نحو ثقافات متعددة، وهي السحر الذي يدعوهم للضحك ملْء أفواههم، عبر ما تقدمه من حكايات، صيغت بأشكال مختلفة، وهيمن عليها أنيمشن، الذي يتناسب مع جل أعمار الأطفال الذين يقصدون صالات السينما.

قاعات خاصة

في دبي، لا خشية على الطفل في أحضان صالات السينما، إذ يمكنهم متابعة أفلامها بكل شغف، في بيئة تمتاز بالأمان، وبإجراءات السلامة والأمن كافة، التي وضعت لحمايتهم، وذلك بفضل تخصيص صالات السينما بدبي، لقاعات خاصة بالصغار، تمتاز بتصاميم نابعة من بيئتهم، وقد صبغت مقاعدها بألوان زاهية تثير الفرح في قلوبهم.

ولكن توزيع صالات الأطفال السينمائية لم يتركز في مكان واحد بدبي، ففي كل زاوية من المدينة رفعت أعمدة هذه الصالات، فهناك صالات «كيدز» في مول الإمارات ووافي سنتر، وهي تتبع لصالات فوكس سينما، التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وهناك «ريل جونيور» التابعة لريل سينما.

وهناك أيضاً «نوفو كيدز» التابعة لنوفو سينماز، إذ لكل واحدة من هذه الصالات أماكنها الخاصة، وجلها تسعى إلى منح الأطفال تجربة سينمائية متميزة، عبر ما تقدمه من مفاهيم جديدة من المتعة والتسلية.

عناوين

قائمة صالات الأطفال في ڤوكس سينما، وغيرها من السينمات في دبي، تحفل بعناوين الأفلام والإنتاجات الجديدة، بدءاً من فيلم «نورم أوف ذا نورث: فاميلي فيكيشن» (Norm of the North: Family Vacation) وفيلم «مقرمشات حيوانية» Animal Crackers) ( فيلم أنيميشن والمغامرة والكوميديا «الطفل الزعيم»2 The Boss Baby 2: Family Business) (وليس انتهاءً بفيلم «فضاء جام: ميراث جديد» (Space Jam: A New Legacy).

التزام

وفي هذا السياق، أشار أجناس لحود، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»، لـ«البيان»، إلى أن صالات السينما لديهم تتميز بالعديد من المفاهيم والتجارب المتميزة التي تحمل بصمة خاصة كما صالة «كيدز». التي وصفها بـ«أول تجربة من نوعها في المنطقة».

وقال: «نلتزم في ڤوكس سينما الابتكار ونعمل باستمرار على تنويع عروضنا بما يتماشى مع ردود فعل الزوار والاتجاهات الناشئة»، مبيناً أن إنشاء صالة خاصة بالأطفال جاء خصيصاً لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم وعائلاتهم أيضاً.

وقال: «تتميز هذه الصالة المخصصة بتصاميم داخلية ومقاعد بألوان زاهية وتعرض أحدث أفلام الرسوم المتحركة والأفلام الملائمة للعائلات»، مضيفاً: «لدينا أيضاً مقاعد معززة للأطفال ليتمكنوا من رؤية الشاشة الكبيرة بصورة كاملة»، مؤكداً أن صالات الأطفال ومن بينها «كيدز» تمتلك شعبية وجماهيرية كبيرة، وأنها تتمتع بإجراءات الصحة والسلامة كافة من أجل ضمان تحقيق تجربة مريحة وآمنة للعائلات.

توزيع

وبحسب لحود فإن صالة «كيدز» موزعة في دبي على مول الإمارات ووافي سيتي، مبيناً أنها مدت أذرعها لتشمل إمارات الدولة كافة أيضاً. وقال: «لدينا في ڤوكس سينما 18 صالة كيدز، موزعة على إمارات الدولة كافة، ومن بينها اثنتان تقعان في دبي، وهي تعد مناسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين، ويجب أن يكون جميع الأطفال برفقة شخص بالغ».