الفنان المصري أحمد فتحي يكشف إصابته بكورونا

المصدر: وكالات

كشف الفنان المصري الكوميدي أحمد فتحي، اليوم "الاثنين"، إصابته بفيروس كورونا، وطمأن محبيه بأن حالته الصحية جيدة وأنه في مرحلة التعافي من الوباء، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتسبب المرض في منع الفنان المصري من استكمال تصوير مشاهده في مسلسل "عودة الأب الضال"، والمشاركة في مسرحية "أبو العربي" مع هاني رمزي وداليا البحيري.

ونجح فتحي في جذب الأنظار واحتل مكانة بين نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب أدائه المميز في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها "الحرب العالمية الثالثة"، و"رغدة متوحشة"، إلى جانب مسلسلات مثل "أستاذ ورئيس قسم" مع "الزعيم" عادل إمام.