صالح العامري: الفوز بجوائز عالمية يمنحني دافعاً جديداً

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

حصل أخيراً فيلم «توزيعة» للمخرج والمؤلف صالح كرامة العامري على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير بمهرجان مانهايم في ألمانيا، بينما اختير فيلمه الوثائقي الثاني «سايرين الغوص» ضمن قائمة أفضل الأفلام القصيرة بالمهرجان الذهبي في إيطاليا.

عن هذا الفوز قال العامري في حديثه لـ «البيان»: يمنحني هذا الإنجاز دافعاً جديداً، بجانب كونه انتصاراً كبيراً للسينما الإماراتية في المحافل الدولية. وأضاف: هذا الفوز سيمنح الفيلمين فرصة كبيرة تمتد لخمس سنوات للمشاركة في مهرجانات دولية أخرى. وأوضح أن هذا لا يعني أنه سيحقق الفوز في كل مشاركة، فذلك يتم بحسب المعايير والذائقة التي يتمتع بها أعضاء لجان التحكيم.

أحداث ودلالات

قال صالح كرامة العامري: صورت فيلم «توزيعة» في العام 2019 في إمارة رأس الخيمة، وتدور أحداثه في 7 دقائق حول أولاد يلعبون الكرة في ملعب بجوار الشارع. وأضاف: كانوا يضحكون ويشعرون بمتعة اللعب، إلى أن تقفز الكرة في إحدى الضربات إلى الشراع الأسفلتي وتمر سيارة وتدهس الكرة وتقضي عليها، وهكذا ذهبت متعتهم. وأوضح: إن الفيلم يحمل دلالات كيف أن الحياة قد تسحب منا المتعة وتجعلنا نعيش الخيبة. وجسدت هذا من خلال تصوير الأولاد وهم يعودون من حيث أتوا بحالة من الغضب والحزن تعلو وجوههم آثار الغبار.

وعن فيلم «سايرين الغوص» قال العامري: مدة الفيلم 15 دقيقة، ويتحدث عن رجال «شواب» قرروا أن يذهبوا إلى الغوص لتعليم أبنائهم الغوص. وأضاف: صورت لمدة يومين على سطح سفينتين تراثيتين، في إمارة أبوظبي، ولم نبتعد كثيراً وهو ما يعرف بـ «غوص القحة»، ويمكننا أن نعود إلى المدينة في أي لحظة. وأضاف: الغواصون كلهم كانوا «نواخذة» في أبوظبي، والآن وهم يعيدون التجربة في عمر متقدم لم يعدوا كما كانوا في سن الشباب، ورغم ذلك أخرجوا الكثير من المحار، ولكنهم لم يجدوا فيه اللؤلؤ، لأن اللؤلؤ يحتاج إلى أعماق بعيدة.

بين مسرح وسينما

صالح كرامة العامري الذي حصل في العام 2008 على جائزة أفضل فيلم خليجي طويل عن فيلم «حنة» وجائزة الصدفة الذهبية بمهرجان سان سبستيان في إسبانيا عام 2007 عن فيلمه «عربة الروح» يعد واحداً من مؤسسي مسرح أبوظبي عام 1977، تحدث عن الفرق بين المسرح والسينما، فقال: المسرح أكثر واقعية من السينما، وأكثر قسوة ولهذا له نكهته المختلفة. وللمسرح حضوره وناسه وشخوصه والتعامل مع الأشخاص يخلق نوعاً من العلاقة الإنسانية. وتابع: في المسرح الذي يعد أبا الفنون عمق كبير، ولهذا يهرب الناس منه خصوصاً وأن مردوده المادي قليل.

تهنئة

هنأ مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات المخرج والكاتب الإماراتي صالح كرامة العامري، عضو الاتحاد بمناسبة فوز فيلمه «توزيعة» بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير بمهرجان «مانهايم» بألمانيا، واختيار فيلمه الوثائقي الآخر «سايرين الغوص» ضمن قائمتي أفضل الأفلام القصيرة بالمهرجان الذهبي بإيطاليا، وأفضل الأفلام القصيرة بمهرجان برلين فلاش. وأشادت شيخة المطيري أمينة السر العام في الاتحاد، بأهمية العمل الإبداعي الذي يقدمه صالح كرامة العامري إثراءً للمشهد الثقافي الإماراتي والعربي، سواء في مجال الكتابة المسرحية أم الإخراج المسرحي أم السينمائي، مؤكدة أن صالح كرامة يعتبر أحد أهم الأصوات الإبداعية في هذه المجالات في الإمارات حالياً، عبر تقديمه تجربة ثرية ذات خصوصية متفردة.

(الشارقة - البيان)