القصة الكاملة لخلاف محمد رمضان مع عمرو أديب

المصدر: البيان

قضت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، بتغريم الإعلامي عمرو أديب، 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، فكيف حدثت الأزمة ؟



بداية الأزمة

في البداية انتقد الإعلامي عمرو أديب رد فعل الفنان محمد رمضان عقب إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار "أشرف أبواليسر" بسبب الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، حيث ظهر الفنان الشاب خلال فيديو مستلقيًا في حمام سباحة ويلقي دولارات في الماء.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن ما صدر من الفنان يمثل استفزازا للمواطن في مصر الذي يعاني من أجل الحصول على لقمة العيش، قائلًا: "أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها".

وطالب عمرو أديب الفنان محمد رمضان بالكف عن تلك الأفعال، قائلا: "شوف النهاردة خالد النبوي لما تعب البلد كلها وقفت على رجل، واللي عمله محمد رمضان ده موقف ميطلعش من حد واعي.. يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون".

رد محمد رمضان

رد محمد رمضان على انتقاد عمرو أديب له، بنشر مقطع فيديو يخاطبه أديب خلاله بالقول: "يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون"، بينما هو يتقمص شخصية "رفاعي الدسوقي" التي قدّمها في مسلسله "الأسطورة" (2016)، ويعلّق: "بس يا بابا".

محمد رمضان يواصل السخرية من أديب

في مقطع فيديو جديد له رد رمضان مجددًا على تصريحات عمرو أديب، ودمج مقطعا من أحد مسلسلاته بحديث أديب الذي قال فيه: "يابني إهدا يا بني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور".

ليرد رمضان وهو يصفع أحد الممثلين: "وإنت حاشر دماغك ليه؟".

مقاضاة أديب لرمضان

رد الإعلامي عمرو أديب، على الفيديوهات التي نشرها محمد رمضان، وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الإنسان المتربي نعمة، ولو الانسان مش متربي ممكن يلاقي اللي يربيه، فيه ناس بتاخد الحياة في وشها وفاكرة إنها مسنودة، معنديش مشكلة إني أختلف مع حد بأدب، ومش هدخل في سجال قليل الأدب، ولكن لو محدش رباك أنا هربيك".

وأضاف: "فيه قانون في البلد، والقانون ده جاب حق ناس كتير، وطلبت من المحامي طارق جميل سعيد في إقامة دعوة قضائية ضد الإساءة التي قام بها الفنان محمد رمضان، ولو أخدت أي تعويض هتبرع به لمستشفى أطفال أبو الريش، ويا أنا يا إنت".

سب وقذف

وأقام الفنان محمد رمضان دعوى ضد الإعلامي عمرو أديب، وجاء في دعواه تعويض قدره مائة ألف وواحد، عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم "أديب" عليه في حلقة من برنامجه "الحكاية" منتقدًا إياه عقب نشره لفيديو "الفلوس" الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبواليسر.

وجاء في صحيفة الدعوى، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

تأجيل القضية

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، يوم 17 يوليو محاكمة الإعلامي عمرو أديب في سب وقذف الفنان محمد رمضان، إداريًا، إلى شهر أغسطس المقبل.

تغريم "أديب" 10 آلاف جنيه

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيها أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان

كان المحامي أحمد الجندي، قد تقدم بصفته وكيلًا عن الفنان محمد رمضان، بدعوى ضد الإعلامي عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.