مصر.. الحكم بتغريم عمرو أديب في قضية قذف محمد رمضان

المصدر: البيان

قضت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، بتغريم الإعلامي عمرو أديب، 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وقال طارق جميل سعيد، محامي دفاع الإعلامي عمرو أديب، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم، في القضية، وأن المدعى حاول الحصول على حكم بالحبس ضد موكله لكن المحكمة رأت عكس ذلك. وفقا لبوابة الأهرام.

وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي وكيلا عن الفنان محمد رمضان، فيها بتعويض قدره 100000 جنيه.

وجاء في الدعوى أن الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها، وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا، وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير بالفنان محمد رمضان.

وأضافت الدعوى أن أديب هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه.