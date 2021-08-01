بعد 18 سنة من وفاتها.. إطلاق تسجيل غنائي نادر بصوت ذكرى

المصدر: البيان

أطلق الشاعر المصري بهاء الدين محمد تسجيلاً نادراً عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، اشتمل على مقطع من أغنية بصوت المطربة التونسية الراحلة ذكرى.

وأوضح محمد أن الأغنية، التي تحمل عنوان «متهيألك»، كانت ذكرى قد سجلتها قبل وفاتها، واحتفظ بها الملحن أمير عبد المجيد.

وكشف أنها غنَّت مذهب الأغنية في أحد البرامج، مشيراً إلى أن لديه نسخة مسجلة بصوتها للأغنية كاملةً سوف يطرحها للجمهور خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن ذكرى بدأت مشوارها الفني عام 1980، وأسهمت في تقديم العديد من الألبومات الغنائية، إلى أن لقيت مصرعها سنة 2003 بحادث إطلاق نار عليها من زوجها قبل أن ينتحر.