شريف منير: لن أجسّد هذه الشخصية مرةً أخرى

المصدر: البيان

كشف الفنان المصري شريف منير عن الدور الفني الذي لا يرغب في تجسيده مرةً أخرى، مشيراً إلى أنه قدَّم شخصية المرأة في بعض أعماله ولا يودّ تكرارها.

وأوضح منير، خلال لقائه أمس في قناة «الحياة»، أنه قدَّم هذا النوع من الشخصيات مرتين، الأولى في مسرحية «حزمني يا» الكوميدية، والثانية في فيلم «هيستيريا» الدرامي، ولذلك لا يفكر في تقديمه مرة أخرى.

وقال إنه لا يجد حرجاً في أنه قدَّم تلك الشخصية، منوهاً بالممثلين العظماء الذين سبقوه في تقديمها، مثل عادل إمام، وإسماعيل ياسين، وأحمد رمزي، وغيرهم.

وذكر أنه عندما قدَّم الشخصية كانت قريبة وقتها من التي قدمها النجم العالمي داستون هوفمان وحصل على الأوسكار بهذا الدور، ولذلك أحب الدور وتحدي نفسه مرة ثانية.