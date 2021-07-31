نيللى كريم تعلن موعد زواجها

المصدر: البيان

أكدت النجمة نيللى كريم أنها ستحتفل بالزفاف وعقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش المصري السابق، وذلك خلال شهر أغسطس.

وبحسب "اليوم السابع" المصرية احتفلت نيللي بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

وانضمت النجمة نيللي كريم لفريق عمل فيلم "صقر وكناريا" أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى"، وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى.