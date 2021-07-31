ميريام فارس فخورة بالإقامة الذهبية في الإمارات

المصدر: (دبي - غسان خروب)

حدود فرحة الفنانة اللبنانية ميريام فارس هذه الأيام بدت واسعة كثيراً، ليس فقط بما حققته أغنيتها الجديدة «غدارة يا دنيا» من نجاح، وإنما لحصولها على الإقامة الذهبية في دبي، لتبدو الإقامة مكافأة لميريام على ما تحققه من نجاحات وحضور لافت على الساحة الغنائية.

ميريام أعلنت عن حصولها على الإقامة الذهبية عبر «انستغرام»، حيث نشرت على صفحة حسابها، مقطعاً مصوراً، تظهر فيه معالم دبي، بكل ما تختزنه من سحر وجمال، وعلقت عليه بالقول:

«كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضافت: «كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا».

مشاهدات عالية

مقطع ميريام المصور، والذي تكشف فيه حصولها على الإقامة الذهبية، نجح في تحقيق مشاهدات عالية تجاوزت حاجز 400 ألف مشاهدة على «انستغرام». وبحصولها على الإقامة الذهبية، تنضم ميريام فارس إلى قافلة نجوم الفن العربي الذين حصلوا عليها ومن بينهم راغب علامة، وهاني شاكر وقصي خولي، ونجوى كرم، ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي وزوجته، وغيرهم الكثير.

وكانت ميريام فارس قد فاجأت جمهورها قبل أقل من أسبوعين، بأغنية «غدارة يا دنيا»، التي كتبت كلماتها رولا فارس ولحنها وليد المسيح فيما وزعها موسيقياً إدريس روشيس. تلك الأغنية حازت على نحو 6 ملايين مشاهدة على «يوتيوب» لتضيف الكثير إلى سجل الفنانة ميريام فارس الغنائي.

يذكر أن رحلة ميريام مع أغنيتها «غدارة يا دنيا» لم تتوقف عند حدود الأداء، فقد تجاوزته نحو كليب تم تصويره في برلين الألمانية، وشارك ميريام الرقص أحد الراقصين الفرنسيين، وسجلت الأغنية خلال فترة حملها في طفلها الثاني، وصورتها في منزلها، لالتزامها طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، بسبب أزمة كورونا.