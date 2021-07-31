أفلام جديدة فى الصالات خلال أغسطس 4

المصدر: (دبي - البيان)

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال 4 أفلام جديدة ستنضم إلى قائمة الأفلام التي تم طرحها في موسم الصيف الحالي، لتزيد من سخونة المنافسة حول شباك الإيرادات، خصوصاً في ظل وجود أفلام مهمة تم عرضها على مدار الأسابيع الماضية لكبار النجوم حققت إيرادات مرتفعة للغاية.

منها «العارف» لـ أحمد عز، و«مش أنا» لـ تامر حسني، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، لـ كريم عبد العزيز، أما الأفلام المقرر طرحها خلال أغسطس، حسب موقع اليوم السابع، فيأتي في مقدمتها فيلم «العنكبوت».

وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، بعد تأجيلات عدة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأصبح العمل جاهزاً للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفات، والفيلم بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفي، ومحمد ممدوح الذي يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

«الإنس والنمس»

واستقرت الشركة المنتجة لفيلم النجم محمد هنيدي الجديد «الإنس والنمس»، على موعد نهائي لطرحه في السينمات، حيث سيطرح بدور العرض يوم 4 أغسطس، ويعمل حالياً المخرج شريف عرفة على وضع اللمسات النهائية من مونتاج ومكساج وطبع النسخ، استعداداً لطرحه.

أما الشركة المنتجة لفيلم «موسى» فقد قررت طرحه في دور العرض المصرية في 11 أغسطس المقبل، وطرح القائمون على الفيلم بوسترات لأبطال العمل، حيث تصدر كل فنان من الأبطال المشاركين في العمل، بوستر منفرداً وتم نشره على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ضمن عمليات الدعاية للعمل، كما تم طرح أكثر من إعلان ترويجي للفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والخيال.

كما أعلن صناع فيلم «200 جنيه» بدء عرضه بدور العرض يوم 18 أغسطس المقبل، ويواصل المخرج محمد أمين تصوير المشاهد الأخيرة بالتزامن مع مونتاجه ومكساجه، للحاق بالعرض في الموعد المحدد له.

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوي، محمود حافظ، مي سليم، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدني، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.