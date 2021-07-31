نوال الزغبي: انفجار بيروت أصابني بالاكتئاب

المصدر: دبي - البيان

تزامناً مع مرور سنة على وقوع انفجار بيروت، أكدت الفنانة نوال الزغبي أن لا شيء يجبرها على مغادرة لبنان مهما قست الظروف، وقالت: «لن أغادر بيروت، رغم كل الأحداث التي تشهدها بلادي من أزمة اقتصادية».

واستذكرت الزغبي، حسب موقع سكاي نيوز عربية، وقوع الانفجار الذي كان له بالغ الأثر السلبي عليها شخصياً، بحكم وقوع منزلها في الجهة المقابلة للمرفأ، فقالت: «الانفجار أدمى قلوب اللبنانيين والعالم كله وما زالت آثاره الموجعة بداخلي.. كنت قريبة جداً منه بحكم مقر سكني في منطقة بصاليم التلة، المطلة على مرفأ بيروت شرقي العاصمة اللبنانية، كانت لحظات قاسية جداً وكأنه وقع في بيتي.

شاهدت الجثث والدمار والقتل والظلم والنيران تشتعل في المنازل.. مشاهد ما زالت في الذاكرة ولم تبارحني يوماً تركت الأثر السلبي داخلي إلى الأبد».

وأضافت الفنانة اللبنانية: «أصبت لمدة شهرين أو أكثر بحالة من الاكتئاب جراء دوي الانفجار كما غيري من اللبنانيين».