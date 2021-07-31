تغريدات النجوم..ترويج «كليبات» جديدة وتوثيق يوميات

المصدر: دبي- غسان خروب

بدت وتيرة نشاط النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي عالية، إذ اجتهد عدد كبير منهم في الترويج لأعمالهم الجديدة وطرح كليباتهم الغنائية، ليذهب آخرون ناحية الكشف عن جانب من حياتهم الشخصية، وتوثيق يومياتهم. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، ورصدت مجموعة من تغريداتهم وطالعت منشوراتهم على «التواصل الاجتماعي».

وخرجت منها بثلة من التغريدات وكانت البداية مع الفنانة أحلام التي نشرت أخيراً مجموعة صور لها وهي ترتدي فستاناً أخضر اللون من «غوتشي»، وكتبت عليها «تسولف عبرتي»، من كلمات عبدالله أبو راس، وألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز ومكس جاسم محمد، أما الفنان فايز السعيد، فبدأ بتشويق جمهوره حيال عمله الفني الجديد «ليش انت هالكد حلو؟».

إذ نشر بوستر العمل، وعلق عليه قريباً، كما نشر صورة أخرى وهو يعزف على البيانو وعلق عليها بالقول: يا ترى لمن هذه المرة أجهز عملاً، حسين الجسمي أم ماجد المهندس أم بلقيس، أم أصالة؟، بينما نشر الفنان أحمد الجسمي، عبر ستوري انستغرام جانباً من اجتماع الجمعية العمومية لمسرح الشارقة الوطني، والذي أكد أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها أعضاء الجمعية افتراضياً.

صور بلقيس

عبر حسابها على انستغرام، نشرت الفنانة بلقيس مجموعة صور لها وهي بالشعر الأزرق، وأرفقتها بتعليق تساءلت فيه عن مدى إعجاب الجمهور بهذا اللون، إذ كتبت: (حبيتو الشعر الأزرق في كليب جبار؟)، وكانت بلقيس قد طرحت أخيراً أغنية جبار التي قدمتها باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي.

في حين طرح الفنان ماجد المهندس مقطعاً من أغنيته الجديدة كيف أخليك وهي من ألحان أدهم وتوزيع سيروس، وأكد الماجد عبر حساباته على التواصل الاجتماعي قرب طرحها على قناة روتانا على يوتيوب.

من جهة ثانية، أثار ظهور الفنان فؤاد عبدالواحد رفقة شيلاء سبت، في أغنيته الأخيرة غن التي لحنها الموسيقار طلال، وأخرج كليبها ياسر الياسري، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذهبت التوقعات ناحية ارتباطهما، الأمر الذي دعا فؤاد إلى كسر صمته، وكتب على انستغرام:

شيلاء سبت أخت وصديقة، اجتمعت معها في أغنيتي «غن»، وتفاعلكم مع الصورة دليل محبتكم واهتمامكم.. وانتظر رأيكم بالكليب على قناة روتانا، من جانبها ردت شيلاء سبت: سعدت وتشرفت بالعمل معك أخي الغالي فؤاد، هذه المرة أنا دخلت في مجالك، المرة المقبلة أنت تمثّل مسلسلاً ونصير متعادلين.

أغنية جديدة

الفنانة نجوى كرم، أطلقت أغنيتها الجديدة مغرومة 2 التي كتبها ولحنها نبيل خوري، وقد لفتت نجوى أنظار متابعيها إلى الأغنية التي قدمتها بطبقة هادئة، تختلف تماماً عن مغرومة التي أطلقتها في 1998، إلا أن اللافت في الأغنية الجديدة ظهور الفنان السوري معتصم النهار، واستطاعت الأغنية أن تحقق نحو 16 ألف مشاهدة على يوتيوب في 30 دقيقة من طرحها.

من جهة ثانية، سعى الفنان رامي صبري إلى تخليد ذكرى رحيل شقيقه كريم، من خلال طرحه أول دويتو يجمعه بشقيقه ويحمل عنوان حالة اكتئاب، وكان رامي قد نشر أخيراً، البوستر الخاص بالأغنية والذي يجمعه مع شقيقه الذي رحل أخيراً في ظروف مأساوية.

أما الفنانة نوال الزغبي فقد نشرت مجموعة مقاطع مصورة عبر انستغرام تظهر كواليس كليب أغنيتها الجديدة أرقص وعلقت عليها بالقول: ارقص، ارقص، ارقص.. هات إيدك خلّي الرقصة، يذكر أن هذه الأغنية التي طرحتها نوال قبل نحو أسبوع، من الميني البوم عكس الطبيعة، وهي من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان ألفريد الأسعد.

رياضة ونحافة

الفنان عابد فهد، نشر عبر انستغرام مقطعاً مصوراً، وهو يمارس الرياضة، ويبدو أنه قد خضع لمجموعة تمارين قاسية، أكسبته نحافة ملحوظة، وكان عابد قد أطل برفقة زوجته الإعلامية زينة اليازجي في حفل وائل كفوري وملحم زين ومحمد خيري، وعلقت زينة على الصورة التي نشرتها على انستغرام بالقول:

أجواء ممتعة جمعت بين الطرب الحلبي العريق مع ابن البلد محمد خيري وأرزة الجبل الأصيل ملحم زين وملك المسرح والأغنية العربية المعاصرة وائل كفوري، يذكر أن عابد فهد بدأ أخيراً تصوير مسلسل شتي يا بيروت من إخراج إيلي السمعان.

في الوقت الذي تنتظر فيه عرض فيلمها الجديد تماسيح النيل، تداول رواد التواصل الاجتماعي صوراً عديدة للفنانة هنادي مهنا ظهرت فيها وقد خسرت وزناً بنسبة كبيرة، ما أكسبها رشاقة عالية، إذ توقع بعض متابعيها قيامها بإجراء عملية تكميم معدة، وهو ما نفاه والدها الموسيقار هاني مهنا، مؤكداً أنها تعتمد نظاماً غذائياً قاسياً، وكانت هنادي مهنا قد نشرت على انستغرام مجموعة صور مع زوجها أحمد خالد صالح من رحلتها الأخيرة إلى لبنان.

من طرفها كشفت الفنانة مي عمر، عبر انستغرام عن معاناتها مدة أسبوعين المرض الذي أصيبت به في وجودها خارج مصر، وإثره خضعت للفحوص، وعادت إلى القاهرة لتلقي العلاج، وكانت مي قد نشرت صورة لها من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية في الساحل الشمالي الذي تلقت فيه العلاج.

وعلقت بالقول: قبل أسبوعين، عانيت مرضاً مفاجئاً تطلب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوص، حتى إن الجميع من حولي طلبوا مني العودة إلى القاهرة ومع ذلك، كنت متعبة للغاية ومريضة.